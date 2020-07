Interview

Hoe blijf je de baas vanachter je laptop?

De lockdown heeft het dagelijkse bestaan van de manager totaal veranderd. Wie vanuit de eigen zolderkamer of woonkeuken alles wil controleren, is kansloos. De coronacrisis vraagt om verbindend leiderschap, ook al moet dat via de laptop thuis. ‘Vroeger waren kwetsbaarheid en transparantie tekenen van zwakte. Nu van kracht.’