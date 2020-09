Tech en media

Goudzoeken in de afvalberg

Goud is gewild: niet alleen om mee te pronken, maar ook als onmisbaar element in je laptop of smartphone. Maar het edelmetaal is ook schaars: al het goud dat we op aarde ooit hebben gedolven past in een zwembad. Goud recyclen uit afval is dus een potentiële, eh ... goudmijn.