Tech en media

Robo-Messi vs. mensen-Messi

Het is vooralsnog een stip aan de horizon, maar sommige kenners verwachten dat een robotteam ooit een mensenteam zal verslaan in een potje voetbal. Ondertussen is het publiek al gerobotiseerd en wordt er gewerkt aan robotscheidsrechters. Is de mens straks slechts toeschouwer?