Corona-app bijna klaar om 'levens te redden', toezichthouder uit bezwaren

Nederland heeft voortaan zijn eigen app om te traceren of iemand met corona in de buurt is geweest. Betekent de introductie dat eerdere privacyzorgen zijn opgelost? Niet volgens de Autoriteit Persoonsgegevens die adviseerde niet met de app te starten. Vijf vragen over de app.