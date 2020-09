De vonk

'Ik voelde me meteen veel beter bij dat plantaardige dieet'

In De Vonk vertelt wekelijks iemand over een beslissend moment in haar of zijn loopbaan. Deze week: Cerencio Muntslag (30), die met zijn jonge bedrijf Splandish ‘superlekkere’ veganmaaltijden maakt en bezorgt.