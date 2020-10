Detailhandel

In de winkel betaal je straks met een glimlach

De zelfscankassa is pas het begin. In de retailsector wordt driftig geëxperimenteerd met ‘frictieloos’ betalen. Idealiter wandel je straks een winkel binnen, pakt wat je nodig hebt en loopt weer naar buiten. Zonder een portemonnee te trekken, in te checken of langs de kassa te gaan.