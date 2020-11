Interview

Hoe bereik je een miljard nieuwe klanten? 'Door naar ze te luisteren'

De Rotterdamse hoogleraar Payal Arora schreef het boek ‘The Next Billion Users’, over de miljard mensen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die de laatste tien jaar op het internet zijn aangesloten. Ze wil ondernemers, investeerders en webontwikkelaars helpen deze markt te snappen.