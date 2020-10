Een debat beslechten door de Amerikaanse econoom Milton Friedman te citeren, dat is al jaren moeilijk. Zeker als het over discriminatie gaat. Maar toch maakt Trump dit weer mogelijk. En dat zegt wat.

In de jaren vijftig en zestig maakte Friedman naam als monetair econoom. Hij wist samen met Anne Schwartz aan te tonen dat onnodig restrictief monetair beleid een belangrijke rol speelde bij de diepe economische depressie in de jaren dertig. Hiervoor kreeg hij later de Nobelprijs.

Maar bekender is Friedman als vrijemarktdenker. In Capitalism and Freedom, een publieksboek uit 1962, dat later nog verfilmd is, legt hij uit dat economische vrijheid een noodzakelijke voorwaarde is voor politieke vrijheid. En hoe je die politieke vrijheid weer kunt gebruiken om de economische vrijheid, en dus zichzelf, in stand te houden. Argument in ieder hoofdstuk is dat beperkingen opleggen aan individuen hun keuzevrijheid beperkt, en dus maatschappelijk mindere uitkomsten heeft.

In het geval van discriminatie: een werkgever die geen gekleurde mensen aanneemt, ontzegt zich potentieel waardevolle krachten en delft uiteindelijk het onderspit tegen ondernemingen die niet discrimineren. Of als het op de overheid aankomt: ontzeg je je land waardevolle krachten, dan zet je jezelf op achterstand in een competitieve wereld.

Een werkgever die discrimineert ontzegt zich waardevolle krachten

Prima inzicht, maar wel een dat zelden relevant is. Werkgevers die toch discrimineren, komen er in de echte wereld, in weerwil van Friedmans bewering, veelal mee weg. Vaak doordat hun klanten net zo zijn. En het debat over institutioneel racisme leek gestreden. Daarbij komt Friedmans taalgebruik op de moderne lezer racistisch over: de ‘negroes’ vliegen je om de oren.

Veel relevanter zijn de inzichten van zijn student Gary Becker. Hij maakt een onderscheid tussen discriminatie op basis van smaak en statistische discriminatie. Discriminatie op basis van smaak is hoe we discriminatie vaak voor ons zien. Het is het ‘gewoon een hekel hebben aan’ en heeft nauwelijks een diepere betekenis. Doordat over smaak prima te twisten valt, kun je daar mensen op aanspreken, of ze toch dwingen samen te werken en zich over hun vooroordeel heen te zetten. Hierdoor kan positieve discriminatie bijvoorbeeld werken.

Statistische discriminatie is geniepiger. Het is het fraudealgoritme van de Belastingdienst dat mensen met een dubbele nationaliteit als verdacht aanmerkt. De Belastingdienst heeft geen hekel aan migranten, maar weet dat een dubbele nationaliteit gemiddeld genomen samengaat met een slechtere belastingmoraal. Efficiënte inzet van schaarse middelen, ook een maatschappelijk belang, dicteert discriminatie op basis van deze observeerbare karakteristieken. Heel zuur voor de kinderopvangtoeslagontvanger. Dit komt als etnisch profileren telkens terug.

Terug naar Trump, hopelijk voor het laatst. Uiteraard gaat het bij hem niet om positief discrimineren, of etnisch profileren, maar om de overheid die met discriminerend beleid zichzelf in de voet schiet. De Verenigde Staten hebben de eisen voor studievisa recentelijk zodanig opgeschroefd dat het aantal afgegeven visa dit jaar tot nu toe ruim 70% lager ligt. De daling komt niet alleen door corona, in Canada is die namelijk maar 22% en het Verenigd Koninkrijk noteert zelfs een kleine plus.

Niet alleen verliest Amerika hiermee een van zijn meest succesvolle exportproducten ($44 mrd inkomsten in het afgelopen jaar) en haalt de overheid de financiering van zijn eigen hoger onderwijs onderuit, maar ook ontzegt het land zich hiermee wellicht de volgende Elon Musk. Friedman had er wel raad mee geweten.