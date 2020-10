Reclamebedrijven en uitgevers hebben bij de Franse mededingingsautoriteit een klacht ingediend tegen Apple. Volgens hen verstoren veranderingen in de privacyregels die de smartphonemaker wil uitrollen de concurrentie. Dat meldt The Wall Street Journal. De zaak is een van de eerste waarbij onlineprivacymaatregelen op antitrustgronden worden betwist.

Vanaf begin 2021 moeten apps op apparaten van Apple toestemming van gebruikers vragen om hun zogehten advertentie-ID te verzamelen. Dat is een uniek nummer dat wordt gebruikt om gerichte advertenties weer te geven en om te controleren hoe advertentiecampagnes hebben gepresteerd.

Gepersonaliseerde advertenties

Volgens de klagers zullen maar weinig gebruikers hiermee instemmen. Dat maakt het voor bedrijven lastiger om gepersonaliseerde advertenties te verkopen en voor adverteerders moeilijker om hun doelgroep te bereiken. Een advocaat die de coalitie van brancheverenigingen die de klacht heeft ingediend vertegenwoordigt, spreekt tegenover de krant van 'het gebruik van privacy als een soort excuus voor concurrentieverstorend gedrag'.

De maatregel van Apple kreeg ook kritiek van onder meer Facebook, dat in augustus zei dat de veranderingen de tussenhandel in advertentieverkoop in externe apps zouden beïnvloeden. Apple zegt op zijn beurt dat 'privacy een fundamenteel recht is' en voegde eraan toe dat 'de gegevens van een gebruiker van hen zijn en dat ze zelf moeten kunnen beslissen of ze hun gegevens delen en met wie.'

De maatregel geldt overigens niet voor Apples eigen digitale advertentiebedrijf, dat gepersonaliseerde advertenties weergeeft in de App Store en op Apple News. Volgens Apple geldt dit niet als het volgen van gebruikers omdat de gegevens niet worden gedeeld met andere bedrijven.