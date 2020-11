De vonk

'Vijf jaar van idee tot omzet, en dat is optimistisch'

In De Vonk vertelt wekelijks iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Cor Datema (49), ceo van Dynaxion, dat een scanner ontwikkelde die door gebruik van neutronen drugs, explosieven en meer in pakketten kan herkennen.