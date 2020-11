Tech en media

Is er een desemdokter in de zaal?

Fermenteren en bakken floreren in coronatijden. In België staat nu zelfs de grootste zuurdesemcollectie ter wereld. Met een weckpot onder de arm gaan we op bezoek bij een befaamde Vlaamse desemdokter voor wat goede raad. ‘Ge moet gene schrik hebben, het komt allemaal goed.’