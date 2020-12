De vonk

'Na twee keer gekkenkoeienziekte moest het anders'

In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Jos Hugense (61). Nadat zijn vleeswarenfabriek tot twee keer toe bijna stillag, besloot hij zich met het bedrijf Meatless op plantaardige vezels te storten.