Milieu en klimaat Luchtbellen vangen plastic uit de Amsterdamse grachten Wat te doen tegen ronddrijvend plastic? Drie Amsterdamse vriendinnen bedachten The Great Bubble Barrier, een bellenscherm dat afval uit het water filtert. Het eerste functioneert nu een jaar in Amsterdam, de komende jaren moeten er 99 volgen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Luchtbellen vangen plastic uit de Amsterdamse grachten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren