De vonk

‘Het eerste concept hebben we in de badkuip uitgevoerd’

In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Sander Wapperom (29). Samen met een studiegenoot bedacht hij de HeatCycle, een apparaat dat je huis kan verwarmen met warmte die anders via het riool wegstroomt.