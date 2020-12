De vonk

'Elke multinational is bezig met kwantum'

In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Jelmer Renema van start-up QuiX. Bij toeval ontdekte hij dat een 5G-chip ook ingezet kan worden bij de ontwikkeling van een kwantumprocessor. Het blijkt een doorbraak.