In het kort: In 2025 wil China 70% van zijn eigen chips kunnen maken

Het exportverbod van Amerikaanse technologie naar Chinese bedrijven, bemoeilijkt dat

Toch zeggen experts dat dit ook een impuls kan geven aan de chipindustrie

Het kan verkeren. Nog geen vijf jaar geleden wilde Zhao Weiguo, ceo van de Chinese chipmaker Tsinghua Unigroup, aandelen ­kopen in het Taiwanese TSMC, een van de grootste chipbedrijven ter wereld. De ceo van TSMC sloeg het aanbod af, tot teleurstelling van Zhao. De Taiwanezen zouden niet zo achterdochtig moeten zijn over Chinees kapitaal, vond hij. Hij voegde er dreigend aan toe dat het einde van de Taiwanese chipindustrie weleens nabij zou kunnen zijn.

Het tegendeel is uitgekomen. Anno 2021 is TSMC nog altijd leidend en kan juist de Chinese chipmaker een geldinjectie goed gebruiken. In december bleek dat Tsinghua een obligatielening van ruim $450 mln niet kan terugbetalen. Kort daarvoor miste het bedrijf al een deadline om een lening van $1,3 mrd in te lossen. Daarmee is de schuld van een van China’s meest vooraanstaande chipbedrijven opgelopen tot bijna $2 mrd.

Het lijkt een weinig hoopvol teken voor de Chinese ambities vóór 2025 stukken onafhankelijker te zijn van de import van chips uit het buitenland. Ook een ander ambitieus project, de bouw van een peperdure, gigantische chipfabriek in Wuhan, ligt sinds enkele maanden stil wegens geldproblemen. Projecten in Chengdu en Chongqing zijn uitgesteld.

Volgens de in 2014 uitgesproken droom, ‘Made in China 2025’, moet China over vier jaar 70% van zijn benodigde chips zelf maken. Maar mede door Amerikaanse sancties tegen Chinese bedrijven — die geen Amerikaanse technologie meer kunnen importeren en daardoor in productieproblemen komen — lijkt die droom ver weg.

China importeerde vorig jaar voor $300 mrd aan chips. De binnenlandse productie voorziet momenteel in slechts 30% van de behoefte, volgens staatsmedia. Het Amerikaanse chipmarkt­onderzoeksbureau IC Insights houdt het zelfs op 20%.

Alleen ASML heeft de machines voor de kleinste chips. die komen China niet in

7 nanometer

Vooral voor de productie van de allernieuwste generaties chips is China volledig afhankelijk van bedrijven zoals het Amerikaanse Intel, Samsung in Zuid-Korea en TSMC. Die bedrijven kunnen als enige microchips maken van 7 nanometer en kleiner. Deze ­vormen het hart van de nieuwste smartphones en laptops.

Een kritische studie naar de chipindustrie in 2018 van de ­Chinese Academy of Sciences (CAS), China’s nationale toponderzoeksinstituut, erkent de voorsprong van Japan, Zuid-Korea en vooral de dominante first mover-positie van de VS. China onderkende pas rond de eeuwwisseling het belang van een chipindustrie, waar de sector in de VS al in de jaren zestig opbloeide. Het ­onderzoek noemt China’s chipbedrijven zelfs ronduit ‘zwak’.

‘Het is lastig te voorspellen, maar het zal China zeker een paar jaar kosten om een inhaalslag te maken’, denkt hoogleraar ­nanotechonologie Zhou Zhiping van Peking University. Zhou werkt aan de ontwikkeling van silicon optoelectronics, een techniek waarbij chips informatie geleiden en verwerken via elektronen en licht. Dat maakt ze geschikt voor supersnelle en efficiënte informatieoverdracht van grote hoeveelheden data tegen lage ­kosten, zoals glasvezelinternet.

Zo werkt China’s grootste chipmaker SMIC naar eigen zeggen al aan de technologie voor de chips van 7nm, maar daarmee ben je er nog niet, legt Zhou uit. ‘Je kunt wel beschikken over een ontwerp voor microchips, maar de productie ervan beslaat een complexe keten van ontwerp, verpakking, opslag en testen. Het zijn honderden stappen die je moet beheersen en waarvoor je tevens specialistische apparatuur nodig hebt.’ En door de Amerikaanse sancties krijgen Chinese bedrijven die apparatuur nu niet.

Wie stelt dat het Chinese streven naar techautonomie een hopeloze zaak is geworden, onderschat het land echter, zegt de Vlaamse sinoloog en tech­ondernemer Pascal Coppens. ‘Men zegt vaak “China loopt achter”, maar als je de enorme keten van de chipindustrie onderverdeelt, zie je al een heel ander beeld. Vanaf 14 nanometer en hoger heeft China helemaal geen achterstand.’

Deze grotere chips zitten in allerhande elektronica, van televisies tot wasmachines, maar ook in elektrische auto’s. Die laatste sector groeit in China razendsnel, en de chips die voor die auto’s nodig zijn, worden al wel degelijk voor een flink deel in eigen land geproduceerd.

Het is weliswaar strategisch belangrijk de allerkleinste chips te kunnen maken, tegelijkertijd is het een klein deel van de markt, zegt de sinoloog. ‘Het is een beetje alsof wij zeggen dat ze geen horloges kunnen maken omdat ze niet op het ­niveau van Zwitserse uurwerken zitten.’

Steeds kleiner en krachtiger Semiconductors, oftewel microchips, zijn minieme stukjes halfgeleidend materiaal van meestal silicium met daarop minuscule circuitjes (transistoren) die elektronische pulsjes doorgeven. Het zijn de ‘hersens’ van alle elektronica en te verdelen in vier categorieën: geheugenchips, IC's, SoC's en microprocessoren. IC's zijn standaardchips die meestal gebruikt worden voor een enkele taak, bijvoorbeeld het scannen van een barcode. SoC’s (Systems on a Chip) zijn complexere chips, die veelal in tablets en smartphones zitten. Ze worden steeds geavanceerder. Apple wil in zijn nieuwe computers deels SoC's gaan gebruiken als vervanging van microprocessoren, de meest complexe chips in de rij. Microprocessoren zijn weer onder te verdelen in verschillende typen, die soms dezelfde namen dragen als de bedrijven die ze maken of ontwerpen: RISC, ARM, Intel, IBM. Daarnaast zijn chips ook in te delen in nanometer, die de hoeveelheid transistoren weergeeft die op een chip gepropt worden. Hoe meer transistoren op minder nanometers passen, hoe krachtiger. De meest geavanceerde chips zitten nu onder de 20nm en 14nm. Een 14 nanometer kan bijvoorbeeld 2 miljard transistoren bevatten. Er zijn al met al duizenden verschillende soorten chips. De belangrijkste producenten die dit soort geavanceerde chips maken zijn Amerikaanse bedrijven, die van oudsher de sector domineren. Denk aan Intel, Acorn, AMD. Maar ook het Zuid-Koreaanse Samsung is sterk in bijvoorbeeld geheugenchips. Samsung en Intel kunnen op dit moment al chips maken van 7nm. TSMC kan zelfs al chips produceren van 5nm en zegt in 2022 3nm te zullen maken. Daarentegen komt de belangrijkste Chinese chipmaker SMIC nog niet verder dan 8nm en 14 nm.

Kroonjuwelen

Toch is dat volgens de Chinese studie van de CAS wel waar de bottleneck zit. Ondanks de $150 mrd die Peking de afgelopen zes jaar in de sector zou hebben gestoken loopt het land ‘in de kern van onderzoek en ontwikkeling nog steeds aanzienlijk achter op het internationaal leidende niveau’, zo valt te lezen.

Sterker, de miljardeninvesteringen hebben grote problemen veroorzaakt, zo bewijzen de stilgelegde bouw­projecten van chipbedrijven die golden als de Chinese kroonjuwelen. Veel geld kwam terecht bij experimentele ontwikkeling of toegepast onderzoek, en niet bij ­fundamenteel onderzoek, klagen de ­auteurs in de CAS-studie. Dat is het ­gevolg als je er enorme subsidiebedragen tegenaan gooit, zegt Coppens: ‘Dan ontstaan vanzelf corruptie en bureaucratie. Het leidt tot projecten die meer draaien om ­prestige dan dat ze functioneel zijn.’

Om de inefficiëntie en corruptie in de sector te bestrijden, draait Peking nu zelf de duimschroeven aan. Corruptie wordt strenger bestraft en bedrijven die voorheen subsidies ontvingen, hoeven niet meer automatisch te rekenen op steun. Integendeel. Mislukte projecten zijn breed uitgemeten in de nationale pers als waarschuwing aan potentiële gelukszoekers dat frivoliteiten niet meer getolereerd worden.

Toch zijn deze mislukkingen geen indicatie van de haalbaarheid van China’s doelen op de langere termijn, denkt Coppens. ‘Daar waar spelers nu sneuvelen, zullen nieuwe initiatieven het stokje overnemen’, voorspelt hij. De Amerikaanse sancties dwingen de Chinezen doelgerichter te werk te gaan. ‘Ze móéten nu wel, nog veel meer dan voorheen. En als het moet om te overleven, komt er ook focus.’

Zwarte lijst

Al jaren proberen de VS en China elkaars technologische vooruitgang te dwarsbomen. Verschillende grote overnames werden over en weer geblokkeerd, en in 2016 brachten de VS het enorme Chinese telecombedrijf ZTE bijna op de knieën toen het tijdelijk werd afgesneden van de internationale chipmarkt.

De laatste maanden van vorig jaar ­escaleerde de situatie toen de VS de ­export van Amerikaanse technologie naar China zo goed als onmogelijk maakte, ook voor niet-Amerikaanse bedrijven. Tientallen Chinese bedrijven, waaronder SMIC en ’s werelds grootste producent van telecomapparatuur, ­Huawei, kwamen op een zwarte lijst te staan. Daarop staakten onder meer Samsung en TSMC voorlopig hun chip­leveranties aan deze bedrijven.

Het gevolg is dat de productie van de geavanceerdste chips voor China nóg langer buiten bereik zal blijven. Het land heeft noch de kennis, noch de technologie en de apparatuur in huis om die microchips te kunnen fabriceren. Alleen het Nederlandse ASML kan de zogeheten EUV-machines maken, die de allerkleinste chips kunnen produceren, en die apparaten krijgt China vooralsnog niet het land in.

Een eerste bestelling voor de ASML-machines door SMIC ligt al ruim anderhalf jaar te wachten op goedkeuring van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar die toestemming lijkt er, na flinke Amerikaanse druk, niet te gaan komen.

Op korte termijn betekent het vooral dat de ontwikkeling en productie van nieuwe modellen smartphones en tablets voor Chinese producenten ernstig beperkt wordt. Dat ondervindt Huawei al aan den lijve. De nieuwste telefoons van dat bedrijf boden vorig jaar al niet meer Googles besturingssysteem Android, maar draaien op een eigen alternatief. Ook kan het in zijn toestellen niet meer zijn zelf ontworpen (en door TSMC geproduceerde) processor stoppen. ‘Je ziet dat andere Chinese smartphonefabrikanten als Oppo en Xiaomi hiervan profiteren’, zegt hoogleraar Zhou. ‘Zij kunnen nog wel over die chips beschikken.’

De Amerikaanse ban zal echter uiteindelijk een positief effect op China’s ­chipindustrie hebben, denkt sinoloog Coppens. ‘De markt had chips van ­Chinese makelij eerder niet nodig. ­Huawei importeerde chips, omdat die uit het buitenland beter waren. Nu dat niet meer kan, bemoeit Huawei zich veel meer met de Chinese producenten. ­Kwaliteitseisen gaan omhoog en er wordt veel meer samengewerkt.’

Beknibbelen

Frans Scheper zag afgelopen jaren hoe hard de Chinese chipsector vooruitgaat. Scheper was tot een jaar geleden ceo van Nexperia, een afgesplitste divisie van de Eindhovense chipmaker NXP, die sinds de verzelfstandiging in 2017 in Chinese handen is. ‘Een jaar of vijf terug werd nog beknibbeld op de kwaliteit, zo’n chipfabriek deed soms pijn aan je ogen. Dat is de laatste jaren heel snel veranderd. Ik sta ervan te te kijken hoeveel er is geïnvesteerd.’

Ook Nexperia mocht in China na de overname flink investeren in uitbouwen van de capaciteit, veel meer dan in de NXP-tijd mogelijk was. In no time werd een miljarden kostende fabriek uit de grond gestampt. Dat ging wel ten koste van investeringen in Europese fabrieken, zegt Scheper nu. Hij stelt dat hij achteraf wellicht ‘naïef’ was over de plannen van de Chinese eigenaren met Nexperia. ‘Ze zeiden niet hardop dat ze de activiteiten in Europa gingen sluiten, maar verplaatsten die wel steeds meer in de richting van China. Ook voerden ze de druk op om Chinese managers op bepaalde plekken te zetten. Het gebeurt sluipenderwijs, maar zo krijgen ze kennis en kunde die kant op.’

Een overname zoals die van het ­relatief grote Nexperia kunnen Chinese partijen in het huidige handelsklimaat waarschijnlijk niet meer doen, denkt Scheper. Te gevoelig. Laat staan dat ze een nóg groter westers bedrijf zouden kunnen kopen. Dat zal China’s ontwikkeling vertragen, maar zeker niet stoppen, denkt hij. ‘Grote overnames zijn natuurlijk zichtbaarder, maar ik heb de indruk dat ze met investeringen in kleinere bedrijven nog steeds heel actief zijn. Startende bedrijven hebben geld nodig en daar kraait geen haan naar, want die zijn vaak nog onbekend.’

Betekent het dat ‘Made in China 2025’ nog haalbaar is? Sinoloog Coppens ziet nog wel een essentieel probleem: het gebrek aan internationaal talent om zo de kennis verder op te vijzelen. China investeert al decennia zo’n 10% van het bbp in talentenprogramma’s om zo (buitenlandse) kenniswerkers aan te trekken. Evengoed zijn er nu al honderdduizenden chipingenieurs tekort, in het bijzonder de specialistischer techneuten.

Coppens: ‘De pool van mensen met verstand van chiptechnologie is relatief klein. Er zit bijvoorbeeld veel kennis in Nederland. Hoe aantrekkelijk is het voor hen om naar China te verhuizen? Door de verslechterde situatie op het gebied van mensenrechten is dat niet vanzelfsprekend.’

Scheper wijst echter op de nauwe banden van China met Taiwan. Peking ziet het eiland weliswaar als een afvallige provincie, maar er is genoeg uitwisseling in het bedrijfsleven. ‘Chinese chipfabrieken zitten vol Taiwanese managers’, observeert de voormalige Nexperia-ceo. ‘Die mensen zijn vaak opgeleid bij TSMC. Zij vinden het prima om voor een paar jaar goedbetaald naar China te verhuizen.’

Toch noemt ook de CAS-analyse een tekort aan werknemers in de chipsector als een van de belangrijkste uitdagingen. China moedigt zijn hogeropgeleiden om die reden al jaren aan hun vervolgopleiding in de VS te doen, om zo de nationale kennisachterstand te helpen inlopen. Het is iets waar de VS steeds minder ­enthousiast over zijn: het land vreest ­spionage en diefstal van intellectueel ­eigendom in opdracht van Peking.

Ook Scheper viel het enorme aantal Chinezen op dat in Silicon Valley woont en werkt. ‘Een deel van hen zal naar ­China terugkeren en daar in het belang van dat land opereren.’