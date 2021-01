Foto: Nio

De Chinese autofabrikant Nio komt dit jaar met z’n ruime ES6 op de Nederlandse markt. Dat is niet heel bijzonder. Er is een hele vloot elektrische auto’s uit China die voet aan de grond willen krijgen in Europa en dus Nederland. Denk aan ­Aiways, MG EV of Xpeng, naast de merken die er al zijn, zoals Geely. Maar Nio zou iets extra’s willen brengen, een auto met een verwisselbare accu. Dan hoef je nooit meer langs de weg staan te kleumen, voordat je weer verder kunt na een lege accu. In eigen land heeft Nio al honderden — overigens zwaar gesubsidieerde — wisselstations in 58 steden.

Is de wisselaccu het ei van Columbus?

Niet direct, zou je denken. Het ei was eigenlijk al in 2012 uitgebroed door de Israëlische ondernemer Shai Agassi. In zijn bedrijf Better Place zette hij in een venture van $1 mrd een battery switching service op. De dienst werd omarmd door Renault, dat zijn elektrische merk Fluence erop aanpaste. In Nederland was het ministerie van Economische Zaken ­razend enthousiast. Het hielp Schiphol aan een accuwisselstation voor taxi’s. ­Autojournalist Niek Schenk stond ­indertijd op de eerste rij toen het station met veel tromgeroffel geopend werd.

‘Ze wilden natuurlijk af van die taxi’s met hun ronkende dieselmotoren, dat begrijp ik wel. Het was een soort wasstraat. Je reed je elektrische auto erin en die kwam er vijf minuten later weer met een nieuwe accu uit. Heel bijzonder ­natuurlijk. Maar in 2012 was de transitie naar elektrisch rijden nog maar net ­begonnen. Ik hoorde er ook niets meer van. Toen bleek dat het bedrijf uit Tel Aviv door mismanagement al in 2013 failliet was gegaan.’

Toen was het misschien nog wat vroeg. Maar nu?

Nu lijkt het voor de Nio ES6 van wellicht €46.000 en de grotere Tesla-concurrent ES8 ook te vroeg. Er zijn in Nederland nog steeds geen ‘wasstraten’ waar je ­accu’s kunt wisselen. Maar wat niet is, kan komen, in de wereld van ­innovatieve auto’s. Michiel Langezaal, mede­oprichter van beurslieveling ­Fastned,

Ligt er in elk geval niet wakker van.

‘­Fastned moet het hebben van ­stekker­auto’s en heeft honderd snellaadstations in ­Nederland. Het streven is ­duizend ­stations in Europa.’

Maar stel je toch voor?

‘Dan bouwen we onze stations om tot ­accuwisselaars. Als het bijdraagt tot het halen van de milieuakkoorden van ­Parijs, prima, dan doen we dat. Maar ik zie het niet gebeuren. Het is al ­geprobeerd. Niet alleen door Renault, ook door Tesla in Californië, Volkswagen en Nissan. Maar geen van alle hebben ­gezegd: dit is de toekomst. Ik denk dat het een gepasseerd station is. Kijk eens naar Tesla, daar is de accu een ­geïntegreerd onderdeel van de auto. Die kun je niet zomaar in een paar minuten wisselen. Elektrische auto’s hebben niet voor niets allemaal een stekker, die is ­bedoeld om ze op te laden.’

De Chinezen zijn toch niet gek?

‘Nee, helemaal niet. Die weten heel goed wat er elders in de wereld te koop is. Ze zijn in eigen land ook in staat een ­bepaalde ontwikkeling door regulering af te dwingen. Maar dat betekent niet dat het ook de standaard buiten hun land zal worden.’

Auteur: Jaap Roelants is freelancejournalist.