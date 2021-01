Kennis en innovatie

Digitale CES verloopt moeizaam, maar er is nog steeds kans op 'die ene ontmoeting'

Na tientallen jaren was de grootste beurs ter wereld, CES in Las Vegas, een goed geoliede machine. In de enige stad in de wereld die het tweehonderdduizend bezoekers van een gigantische elektronica-show naar de zin kan maken, kon organisator CTA met een steeds beter en tegelijk steeds complexer draaiboek ieder jaar in januari een mooi feest aanbieden. Dit jaar gaat het er anders aan toe.