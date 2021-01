De vonk

‘Van alleen handelen in algen werd ik niet gelukkig’

In De Vonk vertelt wekelijks iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Marcel Oogink (49), oprichter van Duplaco, dat op energiezuinige wijze met fermentatietechniek algen ‘op het droge’ kweekt.