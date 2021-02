Tech en media

Kunstbaarmoeder moet foetus foppen

In Europa worden jaarlijks 25.000 baby’s geboren na een zwangerschap van zes maanden of korter. Hun overlevingskans is beperkt, en de kans op blijvend ernstig letsel groot. Maar er gloort hoop. In Barcelona begint het idee van een kunstbaarmoeder gestalte te krijgen.