Foto: Michael M. Santiago/Getty

In het kort Europese politici willen, in navolging van Australië, dat Google en Facebook verplicht gaan betalen aan uitgevers.

De EU heeft al regels op dat vlak, maar die schieten volgens de Europese uitgeversfederatie tekort.

Strengere regels zouden een serieuze dreun voor Google en Facebook betekenen.

Als Europa haar regels aanpast, dan is dat bijzonder snel: de huidige wet is in veel landen nog niet eens in werking getreden.

In navolging van Australië gaan er ook in Europa stemmen op om grote techbedrijven verplicht te laten betalen voor nieuws. 'Het is duidelijk dat de opinie aan het kantelen is', zegt Damien Geradin, advocaat en hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg.

Dinsdag schreef de Financial Times (FT) dat verschillende leden van het Europees parlement willen dat grote techbedrijven verplicht gaan betalen voor nieuws. Platforms als Google en Facebook moeten daarvoor contracten sluiten met allerlei verschillende uitgevers. Komt er geen afspraak, dan volgt na enkele maanden bindende arbitrage.

'Een serieuze klap voor Google', schrijft de FT. Eerder dreigde Google zich met zijn zoekmachine nog terug te trekken uit Australië als het land tot verplichte arbitrage zou overgaan.

Arbitrage

De Australische plannen gaan veel verder dan de huidige Europese wetgeving, de auteursrichtlijn, die pas in 2019 werd aangenomen en in veel landen nog niet eens in werking is getreden. Vooral de mogelijkheid tot bindende arbitrage maakt de Australische wet veel sterker, stelt de European Publishers Counsil tegenover het FD. In Frankrijk sloten uitgevers onlangs al een overeenkomst met Google, maar dan zonder zo'n optie tot arbitrage. Daarmee hadden de de uitgevers volgens hun Europese belangenbehartiger feitelijk nauwelijks een onderhandelingspositie.

Ook Marleen Stikker, onder meer oprichter van technologie-stichting Waag Society, hoopt op Europese navolging van de Australische plannen. 'Het begint druk te worden in het reguleren van big tech en dat is nodig ook', zegt ze, wijzend op de digital services act en digital markets act, twee andere Europese wetten die ook in de maak zijn om internetbedrijven te reguleren. Ze ziet daarmee een parallel met regelgeving rond voedselveiligheid, die in de loop van tijd steeds vollediger werd. Individuele regels lossen volgens haar de problemen met big tech niet op, maar de combinatie wel.

'Niet ondenkbaar'

Andrei Mikes, advocaat bij Clifford Chance, acht het 'zeer onwaarschijnlijk dat de auteursrechtrichtlijn zo snel na inwerkingtreding weer zal worden aangepast'. Tegelijkertijd is het volgens hem 'ook weer niet ondenkbaar' dat de Australische regels uiteindelijk toch in bijvoorbeeld de digital services act worden geïmplementeerd.

Hoogleraar Geradin verwacht wel dat Europa met haar wetgeving de Australiërs zal volgen. 'Of het meteen in de hele unie gaat lukken, weet ik niet. Misschien dat lidstaten, zoals Frankrijk, eerder individueel beginnen, maar dit plan kan zeker een grote impact hebben', voorspelt hij.

Volgens zowel Stikker als Geradin functioneert de internetmarkt niet. Google en Facebook bereiken de consument met vertier en informatie, en trekken daarmee ook de adverteerder naar zich toe. Daarmee hebben de twee concerns een markt van honderden miljarden euro's gecreëerd. Maar de content die ze aanbieden, creëren de concerns niet zelf en ze betalen er ook nauwelijks voor. De informatie komt vooral van de uitgevers, die er financieel een stuk slechter voor staan. Vooral het maken van regionaal nieuws is daardoor nauwelijks nog rendabel.

Eerdere pogingen

De afgelopen jaren is al op verschillende manieren geprobeerd om de markt beter te laten functioneren. Zo wil Europa techbedrijven laten betalen voor uitgeknipte fragmenten van nieuwsmedia. 'Maar dat werkt niet, omdat de platforms dan gewoon kunnen stoppen met die “snippets”', legt Geradin uit. Ook vrijwillige bijdragen, zoals het voorstel van Google om de komende drie jaar $1 mrd uit te keren aan uitgevers, hebben volgens Geradin te weinig effect.

Google zelf laat in een schriftelijk reactie weten uitgevers juist te helpen door webverkeer naar hun sites te sturen. Het bedrijf zegt daarnaast bereid te zijn om te betalen om de journalistiek verder te ondersteunen.