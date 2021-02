De vonk

Pijnloos borstkanker opsporen met een 3D-foto

In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Tom Sanders (65), die met 3D-beeldopnamen op een vrouwvriendelijke en voordelige manier vroegtijdig borstkanker bij vrouwen van alle leeftijden wil helpen ontdekken.