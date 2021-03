Tech en media In surveillancestaat China verliest Confucius zijn gezicht Gezichtsherkenning ontdoet het begrip ‘gezicht’ van zijn traditionele Chinese waarden. Zodra machines steeds meer beslissingen gaan nemen, heeft dat niet alleen gevolgen voor burgerlijke vrijheden, maar ook voor partijfunctionarissen en de partij zelf.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In surveillancestaat China verliest Confucius zijn gezicht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren