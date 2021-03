Industrie Industriële automatisering is eindelijk het nieuwe normaal De coronacrisis geeft bedrijven een flinke duw om meer te investeren in digitalisering van hun productie. Aanbieders en investeerders profiteren daarvan, met groeiende orderportefeuilles en hard stijgende beurskoersen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Industriële automatisering is eindelijk het nieuwe normaal Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren