Privacy en cybersecurity Zelfhelende software maakt gehakt van hackers Hackers uit Rusland en China azen op onze data. Om ons daar beter tegen te beschermen ontwikkelde TNO nieuwe software gebaseerd op de principes van ons immuunsysteem. Zullen we hackers dan eindelijk eens een stap voorblijven?

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zelfhelende software maakt gehakt van hackers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren