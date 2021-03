Luchtvaart Er hangt groene brandstof in de lucht Ook de luchtvaart moet verduurzamen. Misschien kan circulaire vliegtuigbrandstof met de afvang van CO2 twee vliegen in één klap slaan. Wat het Zwitserse Climeworks betreft, heeft Nederland straks ’s werelds eerste proefopstelling.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Er hangt groene brandstof in de lucht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren