Tech en media Schaalgrootte is Facebooks belangrijkste probleem in mededingingszaak De Amerikaanse federale overheid maakt zich op voor een strijd om het mededingingsrecht. Er ligt een uitgebreid wetsvoorstel dat zowel het ministerie van justitie als de Federal Trade Commission (FTC) meer tanden moet geven om concurrentieverstorende praktijken aan te pakken. Wat betekent dat voor Facebook en Google?

