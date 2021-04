Tech en media Containerdorp moet nieuw leven blazen in Amsterdamse start-upscene Even leek het op de plek die Silicon Valley ooit was: een mix van talent, geld en ervaring. Maar toen kwam corona. Startup Village, het containerdorp van de Universiteit van Amsterdam, ging onderuit. Een nieuwe directeur gooit het roer om. ‘Soms heb je een “burning platform” nodig om iedereen achter één doel te verenigen.’

