De vonk 'Mijn branche kan ook worden weggevaagd, besefte ik' In De Vonk vertelt wekelijks iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: cybersecurity-ondernemer Erik Remmelzwaal (41). Hij gooit het roer om als hij zich in Silicon Valley realiseert dat de prille industrie waarin hij werkt, ook zo weer kan verdwijnen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Mijn branche kan ook worden weggevaagd, besefte ik' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren