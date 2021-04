Bèta Komt de circulaire smartphone in zicht? Metalen uit smartphones, laptops en elektrische auto's zijn nu nog slecht te recyclen. Amerikaanse onderzoekers denken een methode te hebben gevonden waarmee het beter kan.

