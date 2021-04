Bèta Hoe hoog wilt u uw bloemkool hebben? Onze voedselproductie moet zowel efficiënter als duurzamer worden. Dat vraagt om planten met de gunstigste eigenschappen. Voor één daarvan, hoogte, zijn wetenschappers nu de genen op het spoor.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoe hoog wilt u uw bloemkool hebben? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren