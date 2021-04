Industrie Industrie en waterbedrijf beloven honderd procent circulair hergebruik van water Kunnen misschien wetlands naast fabrieken een algehele watercrisis voorkomen in Nederland? Als de proef van Dow Chemical en waterbedrijf Evides goed uitpakt zou de industrie zelfs circulair kunnen gaan met haar enorme watergebruik.

