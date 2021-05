Privacy en cybersecurity Telecomgegevens van miljoenen Nederlanders jarenlang onvoldoende beschermd Providers moeten elke 24 uur verplicht vertellen wie bij welk telefoonnummer hoort, maar met het gebruik van deze gegevens gingen de afgelopen jaren verschillende dingen mis. Een Groningse provider pikt het niet langer en is naar de rechter gestapt.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Telecomgegevens van miljoenen Nederlanders jarenlang onvoldoende beschermd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren