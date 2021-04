Privacy en cybersecurity Delftse start-up SecretHub in Canadese handen: 'dit wordt een miljardenmarkt' Niet alleen personen, maar ook computers moeten op allerlei plekken kunnen inloggen. Dat gaat lang niet altijd even veilig, met als gevolg dat bedrijven ten prooi kunnen vallen aan hackers. De Delftse start-up SecretHub ontwikkelde een oplossing en speelde zich daarmee in de kijker van de Canadese wachtwoordbeheerder 1Password. Dat bedrijf ziet een nieuwe miljardenmarkt.

