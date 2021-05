Tech en media Epic Games-ceo: 'Ik wilde wereld laten zien dat Apple volledige controle uitoefent' Advocaten en afgevaardigden van Fortnite-uitgever Epic Games en Apple stonden maandag tegenover elkaar in de federale rechtbank in Oakland (nabij San Francisco) in de langverwachte rechtszaak rond de App Store. Epic beschuldigde Apple van het misbruiken van twee monopolieposities. Apple verweet de game-ontwikkelaar dat het voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Epic Games-ceo: 'Ik wilde wereld laten zien dat Apple volledige controle uitoefent' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren