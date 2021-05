Tech en media 'Covid kan je inzicht geven in fake news en Black Lives Matter' Epidemioloog Adam Kucharski is een van de ontdekkers van de Britse variant van het coronavirus. In zijn boek ‘Viraal’ beschrijft hij hoe uitbraken werken, van een virus tot de verspreiding van fakenieuws.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Covid kan je inzicht geven in fake news en Black Lives Matter' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren