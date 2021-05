Privacy en cybersecurity 'Als niemand betaalt, dan leggen cyberboeven ook geen pijplijn plat' Het belangrijkste netwerk van brandstofleidingen in de Verenigde Staten ligt al dagen plat door een aanval met gijzelsoftware. In theorie had de aanval eenvoudig voorkomen kunnen worden. 'Als niemand betaalt bij gijzelsoftware dan is het verdienmodel voor criminelen snel weg', zegt Marijn Schuurbiers, teamleider hightechcrime bij de nationale politie in Nederland.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Als niemand betaalt, dan leggen cyberboeven ook geen pijplijn plat' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren