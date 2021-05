Privacy en cybersecurity Aantal privacyboetes in Europa stijgt fors, Nederlandse aanpak valt op De Europese toezichthouders legden afgelopen jaar fors meer boetes op. De manier waarop de waakhonden handhaven verschilt sterk.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Aantal privacyboetes in Europa stijgt fors, Nederlandse aanpak valt op Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren