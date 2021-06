Tech en media Storingsgevoelige netwerken vertragen Indiase betaalrevolutie India heeft een geweldig systeem voor de toepassing van nieuwe financiële apps, maar sommige banken lopen achter met hun infrastructuur.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Storingsgevoelige netwerken vertragen Indiase betaalrevolutie Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren