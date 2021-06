De vonk Verkorting matchingstijd heeft nu prioriteit In De Vonk vertelt iemand over een beslissend moment in zijn of haar loopbaan. Deze week: Lars Evers (44), medeoprichter van Jellow, een platform waar opdrachtgevers en freelancers elkaar vinden zonder tussenkomst van een intermediair.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Verkorting matchingstijd heeft nu prioriteit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren