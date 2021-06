Samenleving Testosteron is helemaal geen mannetjesmaker Over testosteron bestaan evenveel fabeltjes als over wat een echte kerel zou zijn. De Amerikaanse antropoloog Matthew Gutmann rekent af met het stereotiepe manbeeld en roept testosteron uit tot sociaal hormoon.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Testosteron is helemaal geen mannetjesmaker Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren