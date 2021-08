Tech en media Het distributiecentrum van de toekomst: misschien wel rámen Nederland ‘verdoost’, maar met het werkklimaat binnen is het vaak droevig gesteld. Autoriteiten stellen namelijk weinig eisen aan distributiecentra. Het huidige personeelstekort kan werkgevers onder druk zetten om te innoveren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het distributiecentrum van de toekomst: misschien wel rámen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren