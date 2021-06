ICT-diensten Cloudbedrijf Leaseweb rekent op miljardensteun in strijd tegen techreuzen Europese cloudbedrijven leggen het vaak af tegen Amerikaanse techreuzen. De Europese Commissie heeft miljarden aan steun klaargelegd om de strijd op de snelgroeiende cloudmarkt aan te gaan.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Cloudbedrijf Leaseweb rekent op miljardensteun in strijd tegen techreuzen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren