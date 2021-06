Tech en media Mars komt naar ons toe In het Missions Operations Center in Arizona komt alle data van de camera’s van de Marsrover binnen. Techjournalist Eva Schram ging er op Marsdag 109 poolshoogte nemen. Nog even geduld en dan komen zelfs brokjes van de rode planeet naar ons toe.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Mars komt naar ons toe Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren