Samenleving 'We vertrouwen de overheid minder dan Apple’ Wetgeving, vertrouwen en dan pas technologie. Op die volgorde hamert president Kersti Kaljulaid van Estland. Met haar land wil ze voorlopen in digitalisering van overheidsdiensten. ‘Beschermende wetten zijn vele malen belangrijker dan alle tech.’

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We vertrouwen de overheid minder dan Apple’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren