Privacy en cybersecurity Zonnepanelen en laadpalen maken stroomnet kwetsbaar voor hackers Criminelen of staatshackers kunnen plots op afstand een groot aantal panelen uitschakelen en de energievoorziening in gevaar brengen. Extra toezicht moet problemen voorkomen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zonnepanelen en laadpalen maken stroomnet kwetsbaar voor hackers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren