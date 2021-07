Tech en media Bliksem vangen met een laser Op een berg in Zwitserland gaan wetenschappers deze zomer proberen bliksem naar een afleider te dirigeren. Als het lukt, zou dat miljoenen schade kunnen schelen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bliksem vangen met een laser Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren