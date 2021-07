Bèta Een psychedelische drug tegen depressie Naar schatting hebben in Nederland zo’n 800.000 mensen een stemmingsstoornis. Bij ongeveer één op de drie slaat een therapie voor depressie niet aan. Deze groep zou wellicht baat kunnen hebben bij psilocybine: een hallucinerende stof die je vindt in paddo’s. Het lijkt erop dat het gebruik ervan depressieve klachten kan verminderen. Onderzoekers denken nu ook te weten hoe dat kan.

