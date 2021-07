Foto: Kiki Groot voor het FD

Een speciale afdeling van cyberbeveiliger Fox-IT bewaakt de Nederlandse staatsgeheimen. Toen het bedrijf werd overgenomen door een Brits bedrijf leidde dat dan ook tot behoorlijk wat ophef en de vraag: zijn die geheimen nog wel in betrouwbare handen? De geruststelling was steeds dat die afdeling — Fox Crypto — in een aparte BV was ondergebracht en dat de Britse eigenaar hier niets over had te zeggen. Maar dat blijkt achteraf toch niet helemaal waar, blijkt uit een interview dat de krant had met Fox-IT's nieuwe directeur, Inge Bryan.

Want die aparte BV blijkt min of meer een lege huls te zijn geweest: het personeel van de crypto-divisie en het intellectueel eigendom zaten deels nog in de rest van het bedrijf. In de praktijk werd de scheiding wel nageleefd, zegt Bryan, maar áls de Britse eigenaar kwaad had gewild, dan was dat in theorie wel mogelijk geweest.

Inmiddels is alles juridisch weer dichtgetimmerd. Bryan blijkt wel meer 'losse eindjes' te hebben moeten opruimen bij het bedrijf, waar het inhoudelijke werk lang voorrang lijkt te hebben gekregen boven het op orde brengen van interne processen. Dat dingen niet goed genoeg geregeld waren, was geen onwil, zegt Bryan. 'Compliance werd gewoon niet stoer en sexy gevonden.'

Via zonnepanelen het stroomnet platleggen. Dat kan.

Je zou bijna denken dat we bij het FD iets tegen zonnepanelen hebben. Dat is niet zo, maar de explosieve groei van deze technologie leidt wel tot de nodige problemen. Zo blijken ze te worden gemaakt via dwangarbeid door de Oeigoerse minderheid in de Chinese provincie Xinjiang, verstoren verkeerd aangelegde panelen verontrustend vaak de communicatie van hulpdiensten, en nu blijken ze ook nog een fijn doelwit voor hackers. Het Agentschap Telecom waarschuwt voor dit nieuwe hackersfront.

Koekje van eigen deeg voor criminelen achter Kaseya-hack

De criminele groep achter de grote hack van het softwarebedrijf Kaseya is waarschijnlijk toch een stap te ver gegaan. De groep die opereert onder de naam REvil is al enkele dagen offline. Het is aannemelijk dat de Amerikaanse regering daarin een rol heeft gespeeld. De Amerikaanse president Joe Biden liet eerder weten dat de hack, die vele duizenden bedrijven plat legde, onderzocht zou worden. Vermoedelijk zijn de criminelen ofwel zelf gehackt, of hebben ze uit voorzorg de stekker eruit getrokken. Hoe dan ook, de tijd dat Russische hackers ongestoord hun gang konden gaan lijkt voorbij. De VS legden een maand geleden ook al beslag op de bitcoins van de criminele groep DarkSide, die eerder een groot deel van de Amerikaanse brandstofvoorziening had ontregeld.

Nederlandse media hopen samen op te trekken tegen internetreuzen

Sinds begin juni hebben Nederlandse nieuwsbedrijven een nieuw wapen in handen om geld te eisen van Google en Facebook. Een wet geeft hen net als muziek- en filmmakers auteursrecht, maar dan over hun nieuws. De grote technologiebedrijven gebruiken het nieuws al jaren voor hun platformen, zonder daarvoor te betalen. Maar de nieuwe wet lost het probleem van Klein Duimpje tegenover de reus niet op. Individueel hebben de uitgevers niet veel in de melk te brokkelen, gezamenlijk misschien iets meer. Vandaar dat zij een coalitie proberen te vormen om collectief te onderhandelen.

Het is nog pril allemaal. De kruiwagen met kikkers moet nog veel onderzoek doen en afspraken maken. Wellicht kunnen ze wat hoop halen uit een uitspraak van de Franse marktautoriteit. Die legde Google deze week een boete van €500 mln op omdat het bedrijf de onderhandelingen met media in dat land zou hebben getraineerd.

In China kan er maar één de baas zijn

Aan historische ironie geen gebrek in China. Een van de meest kapitalistische economieën ter wereld heeft onlangs bij monde van president Xi Jiping verkondigd dat Karl Marx nog steeds de grote ideologische voorganger is. Tegelijk pakt de Chinese staat, die haar burgers op grote schaal digitaal controleert, onder het mom van privacyschendingen de grote technologiebedrijven aan. Die bedrijven zijn net als in het westen ook in China te machtig geworden. De Chinese overheid probeert ze terug te duwen in het socialistische sjabloon met ‘Chinese karakteristieken'. Er kan er maar een de baas zijn in China.

Illegaal downloaden gebeurt nog steeds. Bestrijden is een taaie klus.

Jarenlang was Nederland een paradijs voor het illegaal downloaden van muziek en films. Pas in 2014 verbood de Nederlandse overheid piraterij en kon de film- en muziekindustrie de bestrijding ter hand nemen. Dat is een taaie klus gebleken, waarbij de telecombedrijven niet meewerken en de aanbieders ongrijpbaar zijn. Toch wordt er inmiddels veel minder illegaal gedownload, vooral dankzij de streamingdiensten.

En verder:

Facebook verloor het op de mobiele markt van Google en Apple. Dat laten ze niet weer gebeuren, dus zet het bedrijf vol in op virtual reality: De slag om de virtuele wereld.

Disney's streamingsdienst groeit te weinig. Moet het bedrijf afscheid nemen van zijn kindvriendelijke imago?

Doxing — het delen van privé-gegevens online — is een groot probleem. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus wil het strafbaar stellen.

Een Europese belasting voor grote techbedrijven is — in elk geval voorlopig — van de baan. De Europese Commissie stelt een wetsvoorstel hierover uit, nu er een breder gedragen belastingakkoord voor multinationals in de maak is.

