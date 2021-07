ICT-diensten Levert een nieuw internetknooppunt ook nieuwe banen op? Een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld is neergestreken in Rotterdam. Experts verwachten dat de regio daarmee ook meer datacenters kan verwachten. Over het nut daarvan bestaat discussie.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Levert een nieuw internetknooppunt ook nieuwe banen op? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren